Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl einer Deko-Kuh

57537 Wissen, Niederhombach 2 (ots)

Bislang zwei unbekannte junge Täter entwendeten am Mi., 19.06.2019, gegen 22:00 Uhr, eine ca. 70 cm hohe, aus Kunststoff gefertigte, schwarz-weiße Kuh, die zur Dekoration an der Grundstücksgrenze eines landwirtschaftlichen Betriebes aufgestellt worden war. Die jungen Männer verstauten die Kunststoffkuh in einen roten fünftürigen Pkw und fuhren in Richtung Gebhardshain davon. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell