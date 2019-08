Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Verkehrssicherheitstag am 22. August in Rendsburg

Rendsburg (ots)

190819-2-pdnms Verkehrssicherheitstag am 22. August in Rendsburg

Rendsburg. "Sehen - Mitmachen - Verstehen" lautet das Konzept der Kreisverkehrswacht Rendsburg, die in Kooperation mit der Polizeidirektion Neumünster den Verkehrssicherheitstag am Donnerstag, den 22. August 2019, veranstaltet. Die Schirmherrschaft hat die Stadt Rendsburg übernommen. Der Tag richtet sich speziell an junge Fahrer. Veranstaltungsort ist der Willy-Brandt-Platz in Rendsburg. In der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich zu dem Thema zu informieren und Aktionen greifbar zu erleben. Zahlreiche Aktions- und Infostände sorgen für ein buntes und informatives Programm, zum Beispiel Pkw-Simulator, Motorradsimulator, Gurtschlitten, Reaktionstest, Videowagen der Polizei, Rettungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sönke Hinrichs

