Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Einladung zum Pressetermin - Helmaktion in Einfeld

Neumünster (ots)

190819-1-pdnms Einladung zum Pressetermin - Helmaktion in Einfeld

Neumünster. Zum zwölften Mal findet im Stadtteil Einfeld die Helmaktion zugunsten der ABC-Schützen statt. Zwölf Einfelder Sponsoren unterstützen diese Traditonsaktion. 57 Erstklässlerinnen und Erstklässler können so mit einem Fahrradhelm ausgestattet werden. Die Übergabe erfolgt am Donnerstag (22.08.19, 09.45 Uhr) in der Sporthalle der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld (Zugang Hans-Böckler-Allee/ Einfelder Straße). Zu der Übergabeaktion laden wir herzlich ein. Es werden auch Beamte der Polizeistation Einfeld zugegen sein. Die Sponsoren stellten die stattliche Summe von 2277 Euro zur Verfügung.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell