POL-KS: Wohnungseinbrecher wirft Fensterscheibe mit Stein ein und erbeutet Bargeld: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Ein bislang unbekannter Einbrecher hat am gestrigen Montagvormittag in der Korbacher Straße mit einem Stein die Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeworfen und ist so in das Haus gelangt. Dort durchsuchte der Täter mehrere Räume und erbeutete Bargeld. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, lässt sich die Tatzeit bislang auf den Zeitraum zwischen 7:20 Uhr und 12:30 Uhr eingrenzen. In Abwesenheit der Hausbewohner versuchte der Einbrecher zunächst offenbar ein Fenster an dem Haus in der Korbacher Straße, unweit der Kreuzung zur Heinrich-Schütz-Allee, aufzuhebeln. Als ihm dieses nicht gelang, warf er mit einem Stein die Scheibe eines anderen Fensters ein und gelangte so letztlich in das Haus. In welche Richtung der Täter nach seinem Beutezug flüchtete und wann genau sich die Tat ereignete, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

