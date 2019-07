Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Warenbetrüger wechselt Namensschilder an Mehrfamilienhaus aus - skeptischer Anwohner informiert Polizei - Festnahme

45131 E-Rüttenscheid: Auf der Lambertstraße fiel einem Anwohner gestern Mittag (Mittwoch, 24. Juni) erneut ein ihm unbekannter Mann auf, der seit einiger Zeit die Namensschilder an einer Klingel austauschte und Pakete annahm. Er meldete sich daraufhin bei der Polizei und teilte dort seine Beobachtungen mit, die augenblicklich einen Streifenwagen zur besagten Adresse schickte. Während der Streifenwagen auf dem Weg zum Einsatzort war beobachtete der Anwohner, wie der unbekannte Mann zunächst mit einem Paketboten sprach, dann jedoch ohne Paket mit seinem Auto davon fuhr. Die Beamten fahndeten daraufhin nach dem Fahrzeugführer, welchen sie an der Alfredstraße, Ecke Norbertstraße antreffen konnten. Die Aussagen des Paketboten, wonach er noch vor der Wohnanschrift von dem mutmaßlichen Betrüger abgefangen und ohne vorhandenen Ausweis um das Paket gebeten wurde erhärteten den Verdacht, dass der 30 Jahre alte Duisburger in betrügerischer Weise das Paket erlangen wollte. Konfrontiert mit dem Sachverhalt wollte sich dieser nicht zu den Vorwürfen äußern. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten weitere präparierte Namensschilder und Paketabholscheine. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

