POL-E: Essen: Berührung zwischen Auto und Motorrad auf der Ruhrallee - Polizei sucht Zeugen für Unfall

Essen (ots)

45136 E.-Bergerhausen: Nach einem Unfall am Mittwoch, 24. Juli, auf der Ruhrallee sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 14.50 Uhr kam es auf der Ruhrallee in Fahrtrichtung Annental zu einer Berührung zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 49-jährige Motorradfahrer fuhr zwischen den beiden Fahrspuren an den fahrenden Autos vorbei und berührte dabei mit dem Lenker den linken Außenspiegel eines VWs. Da der Motorradfahrer nicht anhielt, fuhr der 50-jährge VW-Fahrer ihm hinterher. An der Kreuzung Marie-Juchacz-Straße/Überruhrstraße konnte er den Motorradfahrer anhalten und auf den Unfall ansprechen. Die beiden Männer gaben sich gegenseitig die Schuld an dem Unfall und wurden dabei handgreiflich. Der Motorradfahrer schlug den Autofahrer und zerriss dessen T-Shirt. Der VW-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde der Motorradfahrer bei dem vorausgehenden Unfall. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall oder die nachfolgende Auseinandersetzung gesehen haben. Auch Hinweise zum genauen Unfallort zwischen der Brücke über der A52 und der Konrad-Adenauer-Brücke können hilfreich sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

