Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Männer wegen Verdachts der Geldwäsche festgenommen

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Die Polizei hat am Dienstag, 23. Juli gegen 10.30 Uhr, in einer Bank an der Moltkestraße zwei Männer vorläufig festgenommen. Ein 34-Jähriger und ein 26-Jähriger hatten versucht, mehrere Dutzend 200-Euro-Scheine einzutauschen, weil diese beschädigt waren. Einem Mitarbeiter der Bank kam das verdächtig vor. Eine Überprüfung ergab, dass die Geldscheine womöglich aus einer Straftat stammen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der Mitarbeiter der Bank verständigte die Polizei, welche die zwei Männer vorläufig festnahm und das Geld beschlagnahmte. Außerdem durchsuchten Beamte die Wohnungen der Verdächtigen. Gegen den 34-Jährigen lag ferner ein Haftbefehl des Amtsgerichts Passau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt. Der 26-Jährige wurde noch am selben Tag wieder aus dem Gewahrsam entlassen. /bw

