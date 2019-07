Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei überrascht Hehler bei Verkaufstermin - Festnahme

Essen (ots)

45136 E.-Huttrop: Am Dienstagabend, 23. Juli gegen 20 Uhr, hat die Essener Polizei zwei mutmaßliche Hehler festgenommen.

Am 16. Juli hatten Unbekannte Bootsmotoren aus einer Garage in Essen-Horst gestohlen. Der 61-jährige Eigentümer überprüfte daraufhin Internetportale für Gebrauchtes und Trödel auf der Suche nach den Motoren. Dort entdeckte er dann tatsächlich Maschinen, die seinen erstaunlich ähnlich sahen. So verabredete er sich mit dem Anbieter der Motoren in einer Nebenstraße der Moltkestraße, um sich die Ware aus nächster Nähe anzusehen. Vor Ort stellte er dann gestern fest, dass es sich wirklich um die gestohlenen Motoren handelte.

Mit der Erklärung, noch Geld für den Kauf abholen zu müssen, ließ er die Tatverdächtigen an Ort und Stelle zurück. Statt Geld abzuheben, alarmierte er die Polizei. In Begleitung ziviler Beamter kehrte er zum Treffpunkt zurück. Als die beiden mutmaßlichen Hehler erkannten, dass der potenzielle Käufer begleitet wurde, wurden sie misstrauisch. Beide versuchten zu flüchten, doch die Beamten hatten sich so positioniert, dass sie die Männer schnell stellen und vorläufig festnehmen konnten.

Vor Ort stellten die Beamten außerdem ein Kleinkraftrad sicher. Die beiden Tatverdächtigen konnten keinen Eigentumsnachweis erbringen und offiziell zugelassen war das Moped ebenfalls nicht. Die beiden Männer wurden im Anschluss für weitere Maßnahmen zu einer Wache gebracht. Die Nacht verbrachten sie im Polizeigewahrsam. Dieses durften die Essener am heutigen Vormittag wieder verlassen. / AKoe

