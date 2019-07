Polizei Paderborn

POL-PB: Mit drei Jahre altem "Kurzzeitkennzeichen" erwischt

Büren (ots)

Nicht gerade wörtlich hat am Mittwoch eine 22-jährige Paderbornerin die Begrifflichkeit "Kurzzeitkennzeichen" genommen. Sie war gegen 14.00 Uhr von einer Polizeistreife an der Ausfahrt Büren von der A33 kontrolliert worden. Das am BMW der jungen Frau angebrachte Kennzeichen war lediglich bis März 2016 gültig. Wie sich weiter herausstellte, war eben dieses Kurzzeit-Kennzeichen seinerzeit für einen ganz anderen PKW ausgeben worden. Gegen die 22-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

