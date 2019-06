Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisstenfahndung - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Dormagen (ots)

In Dormagen wird derzeit die 17-jährige Ranim A. aus Dormagen vermisst. Zuletzt wurde sie am Mittwoch, 12.06.2019, in Dormagen-Nievenheim von ihrer Familie gesehen. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht dazu, dass die Schülerin angetroffen werden konnte. Die Polizei wendet sich nunmehr mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten an die Öffentlichkeit und fragt, wer Angaben zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen machen kann.

Zur Beschreibung der Vermissten: Sie ist circa 160 Zentimeter groß und hat eine korpulente Statur sowie lange, schwarze Haare. Möglicherweise trägt sie ein Kopftuch. Zur aktuell getragenen Bekleidung können keine weiteren näheren Angaben gemacht werden.

Link zum Fahndungsportal NRW mit Foto der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/dormagen-vermisste-jugendliche

Bislang liegen keine Hinweise darauf vor, dass die junge Frau Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Schülerin nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

