FW Mettmann: Feuerwehr Mettmann startet mit Gottes Segen ins Jubiläumsjahr

Die Mettmanner Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche Freiheitstraße starteten die Kameradinnen und Kameraden am Sonntag ins Jubiläumsjahr.

Pfarrer Bertold Stark sowie Pfarrer und Notfallseelsorger Jürgen Draht konnten zusammen mit Notfallseelsorger Guido Boes von der katholischen Kirche am Sonntag in der sehr gut besuchten Kirche viele Feuerwehrleute mit ihren Familien begrüßen. Natürlich stand der Gottesdienst ganz im Zeichen der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Einsatzkräfte. Für den passenden Rahmen sorgte die evangelische Mädchenkantorei mit ihrem Musical vom Gleichnis des barmherzigen Samariters.

Der Höhepunkt des Jubiläumsauftaktes folgte im Anschluss mit einer feierlichen Fahrzeugweihe auf dem Lavalplatz. Stellvertretend für den Fuhrpark der Mettmanner Feuerwehr wurden das Tanklöschfahrzeug TLF 4000 und die neue Drehleiter DLK 23 eingeweiht, verbunden mit dem Segen für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr.

Bürgermeister Thomas Dinkelmann erinnerte an die stolze und abwechslungsreiche Geschichte der Mettmanner Feuerwehr, deren Gründung auf das Jahr 1869 zurückgeht. "Seitdem hat sich viel verändert und es wird sich auf in Zukunft einiges verändern", sagte er beispielsweise mit Blick auf die geplante neue Feuerwache. "Unser aller Dank gilt den Einsatzkräften der Feuerwehr, die seit 150 Jahren immer wieder ihr eigenes Leben in Gefahr bringen, um anderen Menschen zu helfen".

