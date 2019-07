Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hochwertiges Pedelec aus Carport entwendet - Kennzeichen von Wohnwohnwagen gestohlen

Fulda (ots)

Hochwertiges Pedelec aus Carport entwendet

FULDA. Im Stadtteil Neuenberg entwendeten Unbekannte am Sonntag (07.07.) zwischen 14 Uhr und 19 Uhr in der Otto-Dix-Straße ein grünes Pedelec der Marke Acid / Hybrid One 500 im Wert von rund 2.300 Euro. Das Fahrrad war im Tatzeitraum in einem Carport abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von Wohnwohnwagen gestohlen

FULDA. In der Zeit vom 30.06. bis 05.07. stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-EG 65 eines Wohnwagens. Dieser war im Tatzeitraum auf einem Parkstreifen in der Donaustraße abgestellt worden.

Dominik Möller, Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

