POL-BO: Radarkontrollen für die 48. Kalenderwoche 2018

Bochum/Herne/Witten (ots) - Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen! Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall! Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1! Unter diesem Motto finden auch vom 26.11. bis zum 2.12. Radarkontrollen in Bochum, Herne und Witten statt. Zu Ihrer Sicherheit planen wir die nachfolgenden Geschwindigkeitskontrollen:

Bochum: Alleestraße (Mo.), Am Sattelgut (Di.), Sudholzstraße (Mi.), Blumenfeldstraße (Do.), Aschenbruch (Fr.), Castroper Straße (Sa.), Zeppelindamm (So.)

Herne: Westring (Mo.), Gerther Straße (Di.), Holsterhauser Straße (Mi.) Hammerschmidtstraße (Do.), Kaiserstraße (Fr.), Cranger Straße (Sa.), Edmund-Weber Straße (So.)

Witten: Universtitätsstraße (Mo.), Stockumer Bruch (Di.), Seestraße (Mi.) Kohlensiepen (Do.), Herbeder Straße (Fr.), Pferdebachstraße (Sa.), Ardeystraße (So.)

Darüber hinaus müssen Sie in den gesamten Stadtgebieten mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen rechnen.

