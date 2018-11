POL-BO: Junger Radfahrer (8) wird verletzt

Bochum-Wattenscheid (ots) - Leicht verletzt worden ist ein achtjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Leithe.

Der junge Bochumer fuhr am Mittwoch, 21. November, gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Jahnstraße in Richtung Stadion. An der Kreuzung fuhr er unvermittelt auf die Lohrheidestraße und stieß dabei mit dem Auto einer 55-jährigen Osnabrückerin zusammen, die in Richtung Ortskern unterwegs war.

Der Junge stürzte auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 2.550 Euro entstanden.

