POL-BO: Einbrüche in Gerthe und Harpen: Schmuck entwendet!

Bochum (ots) - Im Stadtbezirk Bochum sind der Kriminalpolizei am gestrigen Dienstag (20. November) zwei Einbrüche gemeldet worden.

Zwischen 15.20 und 19.25 Uhr gelangten Unbekannte in ein an der Kirchharpener Straße im Stadtteil Gerthe gelegenen Garten. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie Schmuck und flüchteten über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit von 17.30 und 20 Uhr im Ortsteil Harpen. Täter hebelten eine Balkontür eines Hauses an der Straße "Im Kamperholz" auf. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts gestohlen worden.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Bochumer Einbruchskommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

