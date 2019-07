Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Marienfigur entwendet, Versicherungskennzeichen gestohlen, Heckscheibe eingeschlagen, Weidezaungerät entwendet

Medieninformation vom 08.07.2019

Marienfigur entwendet Grebenhain/Crainfeld - Unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Woche von einem Grab am Friedhof in Grebenhain/Crainfeld eine bronzene Marienfigur mit Jesuskind. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (4.7.), 20 Uhr und Freitag (5.7.), 21 Uhr. Die Statue hat einen Wert von circa 1.200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Versicherungskennzeichen gestohlen Schotten - Von einem silbernen Roller der Marke Piaggio stahlen unbekannte Täter, zwischen Donnerstag (4.7.), 16:30 Uhr und Freitag (5.7.), 7 Uhr, auf einem Abstellplatz am Vogelpark in Schotten ein Versicherungskennzeichen mit der Kennung HED-600. Die Täter schraubten das Kennzeichen ab und nahmen es mit. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Heckscheibe eingeschlagen Hersbstein/Stockhausen - An einem schwarzen Mercedes schlugen unbekannte Täter am Sonntag (7.7.), zwischen 16:20 Uhr und 18:20 Uhr, in der Straße "Am langen Garten" in Herbstein/Stockhausen die Heckscheibe ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Pkw eine Stoffaktentasche. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 30 Euro. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Weidezaungerät entwendet Gemünden/Burg-Gemünden - Von einer Wiese in der Feldgemarkung "Goldbach" von Burg-Gemünden entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 29. Juni und 30. Juni ein Weidezaungerät der Marke "Siepmann" und eine Batterie. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 350 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 41) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

