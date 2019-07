Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Klein-Lkw verliert bei Unfall Ladung

Fulda (ots)

Freitag, 5. Juli 2019

Klein-Lkw verliert bei Unfall Ladung Fulda - Am Freitagmorgen (5.7.), gegen 7:15 Uhr, kam es am Autobahndreieck Fulda zu einem Verkehrsunfall bei dem ein polnischer Klein-Lkw seine Ladung verloren hatte. Der Fahrer dieses Lkw befuhr die Bundesautobahn A7 von Süd nach Nord und wollte einen Sattelzug überholen. Dabei touchierte der Lkw-Fahrer den Auflieger. Bei dem Zusammenstoß riss der Aufbau an dem Klein-Lkw ab und die Ladung rutschte von der Ladefläche. Diese verteilte sich über die Fahrbahn. Beladen war der Lastwagen mit Autoteilen. Verletzt wurde niemand. Es kam zu leichten Behinderungen des Verkehrs. Die Bergung der Ladung dauert derzeit noch an. Es entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

