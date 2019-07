Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hochsitze beschädigt - Sitzbänke entwendet

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 04.07.2019

Hochsitze beschädigt - Sitzbänke entwendet Antrifttal/Ruhlkirchen - In dem Jagdbezirk "Hoppenberg" in der Gemarkung von Antrifttal/Ruhlkirchen beschädigten unbekannte Täter am 27. Juni oder eine unbestimmte Zeit davor mehrere Hochsitze. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zudem wurden noch vier Sitzbänke im Wert von circa 100 Euro entwendet. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der oder die Täter führen, wurde von dem Anzeigenerstatter eine Belohnung von 100 Euro ausgelobt. Zeugen die Angaben zu den Straftaten machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell