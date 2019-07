Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel gestohlen - Scheibe eingeschlagen - Müll entsorgt

Fulda (ots)

Diesel gestohlen

Petersberg - Aus einem an der B27 im Bereich der Kläranlage Marbach abgestellten Bagger zapften unbekannte Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3.7.) etwa 250 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank ab. Bereits am vergangenen Wochenende (29.6.-1.7.) waren 200 Liter Kraftstoff aus dem gleichen Bagger gestohlen worden. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.

Sachbeschädigung und illegale Müllentsorgung

Hünfeld - Am Cafe am Haselsee schlugen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3.7.) eine Glasscheibe an einer Nebeneingangstür ein. Die Räumlichkeiten wurden allerdings nicht betreten. Zwischen Sonntag und Mittwoch (30.6.-3.7.) betraten Unbekannte ein Grundstück in der Kleingartenanlage in der Landerneauallee. Dort entsorgten sie illegal drei gelbe Säcke mit Getränkedosen sowie Schnaps- und Bierflaschen und diversem Restmüll.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell