Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sucht Handybesitzer

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 03.07.2019

Polizei sucht Handybesitzer Alsfeld - Die Polizei sucht den rechtmäßigen Besitzer eines Handys der Marke Galaxy S7, das aus einer Straftat stammt. Ermittlungen haben ergeben, dass das Mobiltelefon am 20. oder 21. Juni aus einer abgelegten Tasche im Freibad "Erlensee" in Alsfeld entwendet wurde. Bisher konnte das Telefon jedoch keinem Eigentümer zu geordnet werden. Unter Vorlage eines Eigentumsnachweises kann das Handy bei der Polizeistation Alsfeld in der Straße "An der Au 5" abgeholt werden.

