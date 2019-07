Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch scheitert - Anhänger gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch scheitert

Hünfeld - In das Camp-Bistro in der Dr.-Detlev-Rudelsdorff-Allee in Rückers versuchten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (1./2.7.) einzubrechen. Sie hebelten an Fenstern und Türen und verschwanden ohne Beute, da es ihnen nicht gelang in die Innenräume einzudringen.

Pkw-Anhänger gestohlen

Neuhof - Einen Pkw-Anhänger der Marke Humbaur H75 mit dem Kennzeichenschild FD-YF 251 stahlen Diebe zwischen dem 25. Juni und Dienstag (2.7.). Der Anhänger war in einer Grundstückseinfahrt in der Hattenhofer Straße verschlossen abgestellt und hat einen Wert von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell