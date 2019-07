Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autofahrer unter Drogen - Drogen sichergestellt, Sachbeschädigung an Grundschule

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 03.07.2019

Autofahrer unter Drogen, Drogen sichergestellt Lauterbach - Einen Autofahrer aus dem Vogelsbergkreis erwischten Drogenfahnder der Kriminalpolizei Alsfeld am Dienstagabend (2.7.) in einem Lauterbacher Stadtteil unter Drogeneinfluss am Steuer seines Pkw. Die Beamten hielten den 22-Jährigen an und kontrollierten ihn. Dabei kam die Vermutung auf, dass der Fahrer Rauschgift konsumiert haben könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Zudem konnten bei einer Durchsuchung der Wohnung des Vogelsbergers noch einige Gramm Betäubungsmittel sowie Utensilien zum Verkauf von Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ordnungshüter erstatteten gegen ihn eine Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sachbeschädigung an Grundschule Kirtorf - Unbekannte Täter beschädigten zwischen Montag (1.2.), 13 Uhr und Dienstag (2.7.), 8 Uhr, an der Grundschule in Kirtorf das Netz am Kleinfußballfeld und beschmierten eine Tür sowie eine Wand mit Farbe. Die Randalierer hinterließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

