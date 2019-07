Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen halten Einbrecher fest

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 02.07.2019

Zeugen halten Einbrecher fest Schlitz/Sandlofs - Zwei wachsame Zeugen erwischten am frühen Montagmorgen, gegen 2 Uhr, im Grabenweg im Schlitzer Stadtteil Sandlofs einen Einbrecher auf frischer Tat und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Einer der Beobachter sah, wie eine Person mit einer Taschenlampe in ein Wohnhaus leuchtete und anschließend in einem Kellerabgang verschwand. Bevor der 61-jährige Täter sein Vorhaben weiter ausführen konnte, sprach ihn der Augenzeuge an und rief um Hilfe. Diese war auch schnell zur Stelle. Gemeinsam konnten die beiden Zeugen den 61-Jährigen polnischen Staatsbürger in Schach halten und den Ordnungshütern übergeben. In seiner Vernehmung räumte er die Tat ein. Zudem fanden die Beamten bei ihm weitere Einbruchswerkzeuge und stellten diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Möglicherweise war noch ein weiterer Mittäter beteiligt, der eventuell mit einem roten Kleinwagen vom Tatort flüchtete. Hinweise hierzu erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

