Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichenschilder gestohlen

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Kriminalpolizei sucht Zeugen! In der Nacht vom 24.Juni auf den 25. Juni, zwischen 22:00 und 06:00 Uhr kam es in Bad Hersfeld, im Bereich Hohe Luft, zu einer Reihe von Kennzeichendiebstählen. An mindestens 16 Fahrzeugen wurden die hinteren amtlichen Kennzeichen gestohlen. Die Polizei in Bad Hersfeld bittet darum, dass sich Zeugen melden, die evtl. etwas bemerkt haben oder anderweitig Hinweise geben können. Hinweise bitte an 06621/932-0 oder während der Geschäftszeiten 06621/932-326/323.

Quelle: Polizei Bad Hersfeld





