Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Junge vom Balkon gestürzt - schwer verletzt

Fulda (ots)

Fulda - Von einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Adenauerstraße stürzte am Montagabend (1.7.), gegen 19.30 Uhr, ein achtjähriger Junge. Er fiel etwa acht Meter tief auf die Wiese vor dem Haus und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er in das Krankenhaus eingeliefert. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei hat der Junge mit seinem jüngeren Bruder auf dem Balkon gespielt. Vermutlich ist er dabei auf die Brüstung geklettert und heruntergefallen. Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte die auf ein Fremdverschulden schließen lassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern jedoch an. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Fulda in Verbindung zu setzen.

