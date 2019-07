Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrräder und Geldbörse gestohlen

Fahrräder gestohlen

Fulda - Aus einer Gartenhütte auf einem Grundstück in der St.-Vinzenz-Straße stahlen Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29./30.6.) ein schwarz-weiß lackiertes Mountainbike der Marke Bulls, Modell Copperhead. Das Fahrrad war mit einem Drahtseilschloss gesichert. Außerdem nahmen die Diebe den Fahrradhelm mit. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Fulda - Ein am Geländer des Parkhauses Richthalle angekettetes Mountainbike stahlen Diebe am Donnerstag (27.6.), im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 21.15 Uhr. Das schwarz-blaue MTB der Marke LAPIERRE, der Bezeichnung Raid FX und der Rahmennummer LP6D00234 hat einen Wert von etwa 500 Euro. Für Fachleute ist der Umbau der Gangschaltung von 21 auf 10 Gänge als Besonderheit zu erkennen.

Geldbörse aus Auto gestohlen

Fulda - Aus einem in der Buseckstraße abgestellten Pkw stahlen Diebe, nach Anzeige des Geschädigten, am Freitag (28.6.), zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Wie die Täter in den Innenraum des Fahrzeugs gelangten ist ebenso unbekannt wie die Schadenshöhe.

