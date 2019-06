Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktionstage: Safe Holiday für Wohnmobile und Wohnwagen

Osthessen (ots)

Lieber vorbeugend Tipps holen, als nachträglich den Urlaub auf der Rastanlage verbringen

Niederaula - Am Dienstag und Mittwoch 25./ 26.06) führten Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld die kostenlosen Wiegetage für Wohnmobile und Wohnwagen-Gespanne auf dem Gelände des Caravan-Center Matzke in Niederaula durch. Einige Wohnwagen hatten sich bereits im unbeladenen Zustand ihrer maximalen Zuladungsgrenze genähert, andere hätten noch ihren gesamten Hausrat einladen können. Viele unterschätzten, was kleine Annehmlichkeiten an Zuladungsgewicht wegnehmen - oder auch Gegenstände, die man vielleicht einmal gebrauchen könnte. Ein Wohnwagen-Gespann-Fahrer hatte bereits vor Ort seinen Gaskasten ausgeräumt und dabei festgestellt, dass er dadurch gut 70 Kilo einsparen konnte. Mit Augenzwinkern wurde bei manch einem Wohnmobil-Fahrer in Erwägung gezogen, den Beifahrer/die Beifahrerin einfach zu Hause zu lassen, damit man nicht überladen in den Urlaub fährt.

Insgesamt wurden in den zwei Tagen rund 25 Wohnwagen-Gespanne und Wohnmobile gewogen und ihre Fahrer beraten, gerne hätten es noch mehr sein dürfen. Dabei standen die Prävention und nicht die Repression im Vordergrund der Aktionstage. Es musste sich niemand sorgen, ohne Wohnwagen oder ohne sein Hab und Gut wegzufahren. Die Aktionstage sollten die Camper für eine richtige Beladung sensibilisieren und dadurch den Straßenverkehr ein wenig sicherer machen.

Eine kleine Randnotiz: Bei der Bewerbung der Aktionstage mit Plakaten, wurde in einem großen Bad Hersfelder Lebensmittelmarkt ein Ladendieb dingfest gemacht, der kostenlos seinen Monatseinkauf besorgen wollte. Hierbei wurde gestohlene Waren (insbesondere Lebensmittel und Haushaltswaren) im Wert von über 1100,-EUR sichergestellt. #safe holiday

