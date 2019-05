Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall in der Baustelle

Sankt Julian (ots)

Ohne die Sperrschilder zu beachten ist am Sonntagabend ein Kraftfahrer in die Baustelle auf der B 420 eingefahren. Um 22:50 Uhr wollte er mit seinem Fahrzeug in Richtung Lauterecken an einem Radlader vorbeifahren, wobei es aber zum Unfall kam. Während der Radlader unbeschädigt blieb, fanden sich an der Unfallstelle Scherben eines Scheinwerfers des Unfallverursachers. Dieser hatte nun zumindest neben dem Fahrzeugschaden auch die Klarheit, dass die Ortsdurchfahrt noch immer nicht nur gesperrt sondern auch nicht zu befahren ist.

