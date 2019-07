Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tür beschädigt, Roller gestohlen, Trafohäuschen brannte, Heuwender entwendet, Gartenstühle gestohlen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 01.07.2019

Tür beschädigt Wartenberg/Angersbach - Wie der Polizei erst jetzt bekannte wurde, beschädigten unbekannte Täter zwischen dem 8. Juni und 10. Juni in der Kirchgasse im Wartenberger Ortsteil Angersbach eine Terrassentür. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Roller gestohlen Grebenhain - Einen Roller stahlen unbekannte Täter am Samstag (29.6.), zwischen Mitternacht und 6 Uhr aus einem Vorgarten in der Bahnhofstraße. Das blaue Zweirad der Marke Peugeot/Vivacity, an dem das Versicherungskennzeichen 651/CNG angebracht war, hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Trafohäuschen brannte Lauterbach/Frischborn - In einem Trafohäuschen war am Freitagvormittag in der Straße "Am Mühlbach" im Lauterbacher Stadtteil Frischborn ein Brand ausgebrochen. Die Verkabelung sowie ein Schaltschrank verbrannten. Nach bisherigen Schätzungen entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. An der Netzstation war eine Photovoltaik-Anlage angeschlossen. Über die Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Heuwender entwendet Schotten/Eschenrod - Von einem Silage-Platz in der Feldgemarkung "Auf der Platte" im Schottener Stadtteil Eschenrod entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 15. Mai und 24. Juni einen Heuwender. Das landwirtschaftliche Gerät hat einen Wert von circa 14.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Gartenstühle gestohlen Alsfeld - Von der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Schwabenröder Straße stahlen unbekannte Täter zwischen Donnerstag (27.6.), 20 Uhr und Samstag, (29.6.), 8:30 Uhr, mehrere Gartenstühle. Die braunen Stühle haben einen Wert von circa 50 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen

