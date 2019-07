Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rabiater Ladendieb - Fahrrad gestohlen - Einbrecher unterwegs

Fulda (ots)

Rabiater Ladendieb

Fulda - In einem Kaufhaus am Universitätsplatz beobachten Ladendetektive am Montagnachmittag (1.7.), gegen 17.00 Uhr, einen Mann, der sich in der Abteilung für Herrenbekleidung aufhielt und die Auslagen in Augenschein nahm. Schließlich wählte er diverse Artikel Herrenbekleidung im Gesamtverkaufspreis von etwa 400 Euro aus und marschierte damit in Richtung Ausgang. Als den Detektiven klar wurde, dass der Kunde nicht die Absicht hatte die Waren zu bezahlen, sprachen sie ihn an und hielten ihn vor dem Verlassen des Geschäfts auf. Um sich im Besitz der gestohlenen Artikel zu halten, versuchte dieser jedoch zu flüchten und wehrte sich mit Tritten und Schlägen. Dabei wurde ein 41-jähriger Detektiv mit Prellungen und Schürfwunden verletzt. Schließlich gelang es den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen den in Bad Salzschlirf ansässigen 35-jährigen Mann.

Fahrrad gestohlen

Hünfeld - In der Nähe des Sporthauses im Mackenzeller Kappmühlenweg stellte ein Teenager am Sonntag (30.6.) um 12.30 Uhr sein Mountainbike ab und verschloss es mit einem Ringschloss. Als er sein Rad gegen 20.30 Uhr wieder abholen wollte, war es verschwunden. Das gestohlene Bike ist schwarz lackiert mit grüner Schrift. Hersteller ist die Firma Ghost, Typ Kato3. Die Diebe nahmen auch den am Rad befestigten Fahrradhelm mit. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.

Einbrecher unterwegs

Fulda - In die Büro- und Aufenthaltsräume eines Verkehrsbetriebs in der Daimler-Benz-Straße brachen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (1./2.7.) ein. Sie kletterten auf ein Vordach und hebelten ein Fenster im Obergeschoss auf. In den Innenräumen brachen sie einen Kassenautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Danach verschwanden sie unbemerkt. Nach ersten Ermittlungen dürfte sich der Einbruch gegen 03.00 Uhr ereignet haben.

Künzell / Loheland - Das Cafe in einem Verkaufsladen einer Stiftung war das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Sonntag auf Montag (30.6./1.7.). Vermutlich gelangten sie durch ein Fenster in die Innenräume und stahlen Backwaren von einem Verkaufstisch. Nach dem Diebstahl verschwanden sie unbemerkt durch einen angebauten Wintergarten.

Fulda - In den Kiosk einer Schule in der Buseckstraße versuchten Diebe am ersten schulfreien Wochenende der Sommerferien einzubrechen. Nachdem sie das Schulgelände betreten hatten, begaben sie sich zielgerichtet zu dem Kiosk und versuchten mit brachialer Gewalt die Zugangstür zu öffnen. Da ihnen dies auch nach mehreren Versuchen nicht gelang, verschwanden sie ohne Beute.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

