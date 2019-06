Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Einbrecher flüchtet; Bietigheim-Bissingen: Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ingersheim-Großingersheim: Einbrecher flüchtet

Ein bislang unbekannter Einbrecher suchte am Donnerstag gegen 04.30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Eiselbachstraße heim. Zunächst öffnete er ein neben dem Wohnhaus befindliches Holzgartenhaus mit Gewalt. Dort schob er ein rotes Herrenrad der Marke Panasonic MC3500 heraus. Anschließend zog sich der Täter zu einem offenen Fenster im 1. Obergeschoß hoch, was Geräusche verursachte, die eine Bewohnerin bemerkte. Sie schloss das Fenster, woraufhin der Täter wieder hinuntersprang und mit dem Fahrrad flüchtete. Der Geschädigte nahm die Verfolgung mit seinem Motorrad auf und konnte den Täter in der Ludwigsburger Straße, Ecke Neckarstraße feststellen. Daraufhin warf der Unbekannte eine mitgeführte Kaffeemaschine, deren Herkunft noch nicht geklärt ist, sowie das Fahrrad weg und flüchtete zu Fuß in Richtung Gröninger Weg. Der Geschädigte konnte ihn nicht mehr einholen. Der Täter wird beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt, dunkler Typ, schlank, ca. 1,70 m bis 1,75 m groß, kurze schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer Jeanshose, einem schwarzen Hemd und trug einen roten Rucksack. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142/4050, bittet Zeugen, denen die Person auffiel, sich zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Pkw beschädigt

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Mittwoch, 12.00 Uhr einen weißen VW Golf, der in der Jahnstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Telefon 07142/4050 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell