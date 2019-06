Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Pedelec stürzt; Renningen: Lkw nach Unfall gesucht; Leonberg: Geparkten Pkw angefahren

Ludwigsburg

Weil der Stadt-Merklingen: Pedelec stürzt

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer die stark abschüssige Simmozheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Weil er nach rechts in die Katharinenstraße abbiegen wollte, verlangsamte er. Ein hinter ihm fahrender 44-jähriger Pedelec-Fahrer bremste voll ab und fuhr rechts neben dem Pkw und dem Randstein entlang, wo er schließlich zu Fall kam. Der Radfahrer stürzte auf den Gehweg. Sein Rad schlitterte weiter und stieß gegen den abbiegenden Pkw. Der 44-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Renningen: Lkw nach Unfall gesucht

Das Polizeirevier Leonberg, Telefon: 07152/6050, ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Mittwoch gegen 09.15 Uhr in der Renninger Straße in einen Unfall verwickelt war. Ein 35-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Renninger Straße aus Richtung Ortskern in Richtung Kreisverkehr. An der S-Bahn-Unterführung kam ihm ein Lkw entgegen, der aufgrund der verengten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Opel-Fahrer wich diesem aus und fuhr gegen den Randstein. Der Lenker des Lkw hielt an und fragte, ob alles in Ordnung ist. Nachdem dies vom Opel-Fahrer bejaht wurde, setzte er seine Fahrt fort. Erst im Anschluss stellte der 35-jährige fest, dass der Opel nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro.

Leonberg: Geparkten Pkw angefahren

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 08.55 Uhr und 17.10 Uhr einen in der Oberen Burghalde geparkten Fiat und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden am Fiat dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, bittet Zeugen, denen das Fahrzeug auffiel, sich zu melden.

