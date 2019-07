Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kindergarten in Künzell durch Brand beschädigt

Fulda (ots)

Am Mittwochmorgen um 01.46 Uhr bemerkten Anwohner in Künzell Feuer bei der Kindertagesstätte in der Grezzbachstraße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Mülltonnenbrand auf die Außenfassade des Gebäudes übergegriffen hatte. Durch rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Künzell, Dirlos, und Keulos konnte eine weitere Ausdehnung des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Der Kindergarten hatte seit Beginn der Schulferien geschlossen.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell