Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Getränken vom Minigolf-Gelände in Gronau

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag haben unbekannte den Zaun der Minigolfanlage in der Kuhmasch überklettert und einen Kühlschrank aufgebrochen. Den Inhalt (diverse Cola, Fanta und Wasserflaschen a 0,33 l PET) nahmen sie mit und entwendeten zusätzlich zwei Leergutkisten Bier, die daneben standen. Das passierte in der Zeit von 21:30 - 13:00 h. Die Polizei des PK Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass mögliche Zeugen sich unter der T. 05068-93030 melden mögen, wenn sie Personen im Tatzeitraum im Stadtgebiet mit dem doch auffälligen Diebesgut gesehen haben.

