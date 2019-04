Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Filiale eines Mobilfunkanbieters

Hildesheim (ots)

(jpm)Bereits am 19.04.2019, kurz nach 01:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Filiale eines Mobilfunkanbieters in der Almsstraße Ecke Kurzer Hagen in Hildesheim. Dabei wurde nach vorliegenden Erkenntnissen offenbar nichts entwendet.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter Zugang in das Innere des Geschäftes, indem sie mittels eines Gullydeckels eine Scheibe einwarfen. Bei Ausführung der Tat lösten sie einen Alarm aus. Sofort nach Bekanntwerden bei der Polizei rückten mehrere Streifenwagen in Richtung Almsstraße aus. Den Tätern gelang es jedoch zuvor unerkannt zu entkommen. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell