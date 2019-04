Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: DELLIGSEN (ric) Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Ammensen und Varrigsen mit 2 Schwerverletzten Montag, 22.04.2019, 07:15 Uhr, B3, Ammensen in Richtung Varrigsen, 31073 Delligsen

Hildesheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 sind am Ostermontag 2 männliche Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der PKW die B3 aus Ammensen kommend in Richtung Varrigsen. Im Verlauf einer Linkskurve verlor der 32-jährige Führer des PKW aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den PKW und touchierte zunächst einen Baum und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug blieb auf einem angrenzenden Acker liegen. Der PKW-Führer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden zur ärztlichen Versorgung in angrenzende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn der B3 war für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell