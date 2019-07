Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auflieger mit Energiedrinks entwendet

Fulda (ots)

Freitag, 5. Juli 2019

Auflieger mit Energiedrinks entwendet Fulda - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (3.7.), 23:50 Uhr und Donnerstag (4.7.), 1:50 Uhr, vom Autohafen Fulda-Nord einen Auflieger der mit 32 Paletten RED-BULL-Dosen beladen war. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Sattelanhänger mit dänischer Zulassung vermutlich erst rund 35 Kilometer in Richtung Norden auf der Bundesautobahn A7 bis nach Niederaula in die Straße "Am Friedrichsfeld" gezogen. Nach rund einer Stunde Standzeit ging die Fahrt auf der A7 wieder zurück bis auf den Rastplatz "Günterswald", dem späteren Fundort. Wo die Diebe das Diebesgut im Wert von mehreren Zehntausend Euro umgeladen haben könnten, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Wolfgang Keller Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell