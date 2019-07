Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Polizei nimmt Drogendealer fest

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Die Polizei hat am Montag, 22. Juli, in der Leineweberstraße mehrere Drogendealer vorläufig festgenommen. Zivile Beamte konnten in der Zeit von 15.20 Uhr bis 16.20 Uhr in der Leineweberstraße und in einem Park an der Ecke Friedhofweg/Hagedorn mehrere Drogengeschäfte beobachten und insgesamt drei Verdächtige (41, 22 und 16 Jahre) vorläufig festnehmen. Die Polizisten beschlagnahmten eine nicht geringe Menge Marihuana und durchsuchten die Wohnungen von zwei Verdächtigen. Der 41-jährige und der 22-jährige Verdächtige wurden noch am selben Tag wieder entlassen. Der 16-Jährige wurde am Dienstagmorgen auf Anweisung der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell