POL-E: Essen: Drei unbekannte Männer entwenden Handtasche - Fotofahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Polizei Essen

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am 9. Februar 2019 gegen 1.20 Uhr entwendeten drei unbekannte Männer eine Handtasche einer 45-Jährigen. Die Frau war in einem Lokal an der Giradetstraße und stellte ihre Handtasche auf die dortige Theke. Durchgehend habe sie die Tasche beobachten können. Plötzlich seien drei Männer aufgetaucht, verdeckten die Tasche. Kurz danach verließ das Trio die Örtlichkeit und flüchtete auf einen Parkplatz - mit der Handtasche. Auf dem Parkplatz sprach ein schnell reagierender Zeuge die drei Tatverdächtigen an und bat wenigstens den Fahrzeugschlüssen wieder herauszugeben. Einer der Täter verneinte die Forderung und schubste den Zeugen zur Seite, um im Besitz der Tasche zu bleiben. Eine Person konnte bereits identifiziert werden. Mit zwei Lichtbildern sucht die Polizei nun nach den anderen beiden Beteiligten und fragt: Wer kennt die Männer? Ein Mann ist zirka 30-35 Jahren alt, 180 cm groß, leicht dicklich mit kurzen dunklen Haaren und einen dunklen Bart um den Mund. Er trug eine Brille und einen grauen Mantel mit einer dunklen Hose, einem schwarzem Hemd und sportlich dunklen Schuhen. Der andere ist zirka 25-35 Jahre alt, zirka 180 cm groß mit einer normalen Statur und ebenfalls dunklen kurzen Haaren. Er hat einen dunklen Vollbart und trug ein grünes Shirt und eine gelbe Jacke mit blauer Jeans und weißen Sportschuhen. Er heißt womöglich "Manuel" mit Vornamen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

