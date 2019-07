Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebin mit "Teppichverkäufer-Trick" erfolgreich - Polizei hofft auf Hinweise

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Am Montag, 22. Juli, wurde ein 82-Jähriger Opfer einer dreisten Trickdiebin. Gegen 16 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür des Seniors im Faßbinderweg. Unter dem Vorwand Teppiche verkaufen zu wollen, verschaffte sie sich Zugang zur Wohnung, die sie nach einem kurzen Gespräch mit dem Senior wieder verließ. Später stellte der 82-Jährige fest, dass ihm ein Ring gestohlen wurde. Die Unbekannte ist etwa 55 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und von dicklicher Statur. Sie trug ein rosafarbenes T-Shirt und eine dunkle Jacke. Außerdem hatte sie Verbände an beiden Armen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Verdächtige gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

