Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 71-Jähriger von Unbekanntem ausgeraubt

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt: Samstagmittag (20. Juli, 12:50 Uhr) ist ein 71-jähriger Mülheimer auf der Kaiserstraße von einem Unbekannten geschubst und ausgeraubt worden. Der 71-Jährige lief auf der Kaiserstraße in Richtung Stadtmitte, als er in Höhe der Commerzbank von hinten zu Boden gestoßen wurde. Weil er bemerkte, dass der Unbekannte ihm die Geldbörse aus einer hinteren Hosentasche herauszog, versuchte er diesen am Hosenbein festzuhalten. Der Unbekannte stürzte ebenfalls, konnte aber kurze Zeit später fliehen. Ein Autofahrer, der auf den Raub aufmerksam wurde, konnte den unbekannten Mann kurze Zeit über den Muhrenkamp und die Gerberstraße verfolgen. Er soll 180 cm groß und sehr schlank sein, sowie ein südländisches Aussehen haben. Unter seinem Basecap trug der Unbekannte vermutlich eine Glatze oder sehr kurze Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem blauen T-Shirt. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

