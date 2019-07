Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Öffentlichkeitsfahndung nach Supermarkt-Räubern- Folgemeldung

45476 Mh.-Styrum: Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Supermarkt-Räuber. Zusammen mit einem weiteren Mann soll er am 16. Mai 2019 einen Supermarkt an der Oberhausener Straße überfallen haben. Gegen 21.50 Uhr betraten die beiden Männer das Geschäft. Einer gab an der Kasse vor, etwas kaufen zu wollen, weshalb die Kassiererin die Kasse öffnete. Der zweite Täter klatsche zwei Mal in die Hände und bedrohte dann die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Dann griffen beide Männer in die Kasse und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend flohen die Räuber in Richtung Oberhausener Straße. Wir berichteten am 17.05.2019. Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem bewaffneten Täter. Er ist etwa 35 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von korpulenter Statur. Er trug bei der Tat eine blaue Strickjacke und eine Cappy. Bei der Tat hatte er eine Plastiktüte und eine silbergraue Schusswaffe dabei. Der zweite Täter ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und zirka 1,85 Meter groß. Er hatte einen schwarzen Stoppelbart und hat eine sehr dünne Nase. Bei der Tat trug er eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

