Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Laster ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: Am Sonntag, 21. Juli, gegen 3 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Straße Klaumerbruch gerufen. Auf dem Gelände eines Baustoffhandels brannten zwei dort geparkte Lkw. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus, durch das Feuer wurde die Wand einer Lagerhalle beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

