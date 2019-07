Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrgast besprüht Busfahrer mit Pfefferspray - Fünf Personen verletzt

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am Donnerstag, 18. Juli, gegen 19 Uhr, kam es an der Haltestelle Martinstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Fahrgast und einem 44-jährigen Busfahrer. Der offenbar alkoholisierte Fahrgast war an der Haltestelle Karolinenstraße in den Bus gestiegen und hatte sich während der Fahrt mehrfach lautstark über den Busfahrer beschwert. An der Haltestelle Martinstraße klopfte der Unbekannte mehrfach gegen die Tür der Fahrerkabine und beleidigte den Busfahrer. Als dieser den pöbelnden Mann aus dem Bus wies und den Fahrstand verließ, stieg der Unbekannte zunächst aus dem Bus aus, drehte sich dann aber um und sprühte dem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht. Drei weitere Personen, die gerade in den Bus steigen wollten, sowie eine Frau, die bereits im Bus saß, wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt. Der Busfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die vier weiteren Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der unbekannte Täter floh in Richtung Eduardstraße. Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hat dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und einen Dreitagebart. Seine Nase ist auffällig dünn und spitz zulaufend. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch. Er trug ein T-Shirt und Jeans, hatte einen schwarzen Rucksack dabei und trug große, schwarze Kopfhörer mit roten Akzenten. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell