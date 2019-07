Polizei Essen

POL-E: Essen: Vermisster 34-Jähriger gefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig/Mönchengladbach/Mettmann: Der seit dem 29. Juni vermisste 34-jährige Benson W. ist wieder aufgetaucht. Er hat sich am 29. Juni selbständig in ein Krankenhaus in Viersen begeben und ist seitdem dort in Behandlung. Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung vom 16. Juli damit zurück und bittet die Medien, das Foto nicht mehr zu verbreiten und zu löschen. /bw

