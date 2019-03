Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Blitzschlag setzt Scheune in Brand - Keine Verletzten - 20.000 Euro Sachschaden

Altensteig-Garrweiler (Kreis Calw) (ots)

Sturmtief "Bennet" zog am Rosenmontag auch über den Landkreis Calw hinweg und vernichtete durch einen Blitzschlag eine Scheune in Garrweiler. Gegen 17:00 Uhr tobte der Starkregen in Verbindung mit Blitzschlag auch über Altensteig. Ein Blitz schlug in eine freistehende Scheune außerhalb der Ortsmitte ein. Über die Integrierte Leitstelle (ILS) in Calw wurden umgehend die Freiw. Feuerwehren aus Altensteig, Garrweiler und Grömbach alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus Garrweiler stand die Scheune bereits im Vollbrand. In der Scheune wurden hauptsächlich Heuballen und Holz gelagert, die dem Feuer die entsprechende Nahrung boten.

Die Scheune stand alleine auf einer Wiese weit weg von angrenzenden Gebäuden. Somit ging vom Brandobjekt keine weitere Gefahr aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte legten zur Brandbekämpfung eine Wasserversorgung von über 1000m aus der Ortsmitte von Garrweiler zur Scheune. Der anhaltende Sturm sowie der Starkregen erschwerten den Einsatz vor Ort. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Rohre eingesetzt.

Die Feuerwehren waren mit sieben Fahrzeugen und 50 Feuerwehrkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst Altensteig mit einem Fahrzeug sowie das Polizeirevier Nagold mit zwei Beamten. Nach ersten Schätzungen ist von einem Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro auszugehen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell