Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Beim Ausparken zusammengestoßen

Ense (ots)

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Ense und ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Lippetal setzten am Montagmorgen, gegen 10.40 Uhr, beim Ausparken in der Straße Am Spring rückwärts und stießen zusammen. Durch die Kollision verletzte sich der 59-Jährige leicht. Er wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. (reh)

