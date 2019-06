Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall im Feldmühlenweg

Soest (ots)

Am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Auslieferungsfahrer aus Hamm den Feldmühlenweg in Soest. Als er bemerkte, dass er zu weit gefahren war, setzte er seinen Lieferwagen zurück, ohne den hinter ihm wartenden 62-jährigen Autofahrer aus Soest zu bemerken. Durch den Zusammenstoß wurde der Soester leicht verletzt. Er wollte sich selbständig zum Arzt begeben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. (reh)

