Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Sachbeschädigungen an der Droste-Rose-Realschule und Edith-Stein-Realschule

Lippstadt (ots)

Am letzten Wochenende beschädigten unbekannte Täter den Sicherungskorb eines Bewegungsmelders und mehrere elektrische Jalousien in der Droste-Rose-Realschule beziehungsweise in der Edith-Stein-Realschule in Lippstadt im Dusternweg. Aufgrund der Spurenlage kann vermutet werden, dass der unbekannte Täter ein Regenfallrohr hochkletterte und hierbei die angrenzenden Jalousien beschädigte. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell