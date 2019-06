Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Bremse versagte

Erwitte (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Erwitter mit seiner ebenfalls aus Erwitte stammenden 29-jährigen Sozia mit dem Leichtkraftrad die Straße Zur Windmühle. Er kam hierbei aus Richtung Zu den Linden und wollte nach rechts in die, mit dem gleichen Namen bezeichnete Straße, Zur Windmühle einbiegen. Kurz vor dem Abbiegevorgang bemerkte er, dass die Bremskraft in seiner Bremsanlage schlagartig nachließ und somit die angedachte Verringerung der Geschwindigkeit zum Abbiegen nicht möglich war. Zu diesem Zeitpunkt kam aus der Straße ein 61-jähriger Autofahrer aus Erwitte. Er wollte dort nach links, in Richtung des Zweiradfahrers, abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann, aufgrund der verringerten Bremskraft des Leichtkraftrades, zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 29-jährige Sozia verletzte. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. (reh)

